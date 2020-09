Record WOZ-waarde van woningen, sterkste stijging in jaren

De WOZ-waarde van woningen heeft een recordhoogte bereikt. Op 1 januari 2020 was de gemiddelde waarde 270.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is 8,9 procent meer dan een jaar eerder en bovendien de grootste stijging in jaren. De WOZ-waarde stijgt al vijf jaar op rij, sinds de crisis op de huizenmarkt.

De sterkste stijging is in de Randstad. Weesp is koploper, de gemiddelde woningwaarde steeg daar met bijna 22 procent. Een woning kost daar gemiddeld 351.000 euro. De gemeente Bloemendaal heeft met 750.000 euro de hoogste gemiddelde WOZ-waarde, Delfzijl met 134.000 euro de laagste.

Rotterdam en Amsterdam

Van de vier grote steden steeg de WOZ-waarde het sterkst in Rotterdam met bijna 16 procent naar 222.000 euro, gevolgd door Amsterdam met 11 procent naar 418.000 euro.

Van de provincies was de stijging het grootst in Groningen en Flevoland, met respectievelijk 12 en 11 procent. In Zeeland was de stijging met 5 procent het laagst.

Een jaar achter

De WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken) is de waardebepaling van woningen door gemeenten, waarbij gekeken wordt naar verkoopprijzen, type woning, grootte en ligging. Het getal wordt gebruikt bij de belastingaangifte, een hypotheek, en voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

De WOZ-waarde van een woning loopt ongeveer een jaar achter op de werkelijke prijs, doordat de woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de feitelijke waarde op 1 januari het jaar ervoor.