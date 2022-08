Grootste technofeest ter wereld trekt 850.000 bezoekers in Zurich

Ook kwam tijdens het festival een 27-jarige man om het leven die in het water sprong en verdronk. Volgens persbureau DPA gaat het om een bezoeker van het festival, maar lokale media zijn minder stellig en zeggen dat de politie hier geen mededelingen over doet.

Hoewel er eerder grotere technofeesten zijn geweest, is de Zurich Street Parade op dit moment het grootste technofeest ter wereld. Eerder was de Love Parade in Duitsland groter. Daar kwamen op het hoogtepunt in 2008 1,6 miljoen mensen op af. Tijdens de editie van 2010 in Duisburg kwamen 21 feestgangers om het leven door gedrang in een tunnel.

Onder de doden was ook een Nederlander. Het evenement werd daarna nooit meer georganiseerd. Dit jaar werd wel weer voor het eerst een soortgelijk evenement georganiseerd in Berlijn onder de naam Rave the Planet, maar dat was een stuk kleiner dan de parade in Zurich.