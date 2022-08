Iraanse staatsmedia juichen om aanslag Rushdie, maar ook zorgen over atoomakkoord

De Iraanse krant Kayhan ging zelfs zo ver om te schrijven "Duizend bravo's voor de dappere en plichtsgetrouwe persoon die de afvallige en kwaadaardige Salman Rushdie aanviel in New York" om er aan toe te voegen dat "de hand moet worden gekust van de man die de nek van Gods vijand stak". Kayhan is gelieerd aan de regering Iran.

Op de nieuwssite Asr Iran werd gisteren een vaak herhaald citaat van de Iraanse ayatollah Khomeini aangehaald die zei dat de "pijl" die vanuit Iran op Rushdie is afgeschoten "op een dag het doel zal raken". De kop van de krant Vatan Emrooz was simpelweg "Mes in de nek van Salman Rushdie". Het dagblad Khorasan kopte "Satan op weg naar de hel".

Daags na de aanslag op schrijver Salman Rushdie stonden de conservatieve regeringsgezinde Iraanse kranten vol met lof voor de verdachte. Toch is een officiële reactie van de Iraanse overheid uitgebleven. Ook zijn er zorgen over het slagen van de onderhandelingen voor een atoomakkoord.

En de gesprekken over de nucleaire deal spelen natuurlijk ook een rol. Deze week zou er mogelijk eindelijk meer duidelijkheid komen, maar nu dit erbovenop komt is alles ontzettend onzeker. Ook wordt er in de staatsmedia gesuggereerd dat de aanslag een samenzwering is tegen Iran en dat de Amerikanen alles gefabriceerd hebben om het Iran nog moeilijker te maken."

"De Iraanse media die jubelen over de aanslag op Rushdie worden gecontroleerd door de staat, maar dat betekent zeker niet dat iedereen in Iran hier achter staat. Niet iedereen is er streng religieus. Er zijn genoeg gematigde Iraniërs die dit verschrikkelijk vinden. Ook maken ze zich zorgen over de nabije toekomst en of dit tot verdere isolatie van hun land zal leiden.

Iran is al langer met de Verenigde Staten in gesprek over een atoomakkoord. De onderhandelingen tussen Iran en de VS werden eerder deze maand in Wenen hervat onder voorzitterschap van de Europese Unie. De Amerikaanse hoofdonderhandelaar zei toen dat de Amerikaanse verwachtingen over een akkoord met Iran gematigd waren.

Er staat bij de onderhandelingen veel op het spel voor Iran, dat gebukt gaat onder westerse sancties. Er is met name onenigheid over de status van de Revolutionaire Garde van Iran, het elitekorps van het leger dat politiek en economisch een zeer belangrijke rol speelt. De Verenigde Staten beschouwen de Revolutionaire Garde als terroristische organisatie.

Amerikaans complot

Die kwalificatie zint Iran niet, maar volgens de VS valt een discussie over de plek van de Revolutionaire Garde op de terrorismelijst buiten de reikwijdte van de atoomgesprekken; die gaan over het terugschroeven van het niveau van verrijkt uranium en de Iraans belofte geen kernwapen te maken, in ruil voor verlichting van de economische sancties.

Mohammad Marandi, de adviseur van het Iraanse onderhandelingsteam, zei op Twitter na de aanslag op Rushdie "zeker geen traan laten voor een schrijver die meedogenloos haat en minachting tegen moslims en de islam heeft verspreid". Maar in dezelfde tweet suggereerde Marandi dat de aanslag op Rushdie een Amerikaans complot is om de kans op een akkoord te saboteren.