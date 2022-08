Roeister Veldhuis pakt na bliksemstart EK-brons op lichte skiff in München

Roeister Martine Veldhuis heeft bij de Europese kampioenschappen in München brons veroverd in de lichte skiff. De 25-jarige Almelose ging pijlsnel van start, maar betaalde daar uiteindelijk de tol voor. Eerst zag de de Roemeense Ionela Cozmiuc langszij komen en in de slotfase kwam ook de Griekse Zoi Fitsiou voorbij. Veldhuis won in 2020 de Europese titel in deze niet-olympische klasse en pakte eerder dit jaar ook zilver op de wereldbeker in Belgrado, waar Cozmiuc ontbrak. De medaille telt op bij de vijf medailles die de Nederlandse roeiploeg zaterdag veroverde. Toen was de oogst vier keer zilver en één keer brons.

De EK bij de NOS De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport. Vandaag is er al vanaf 10.15 uur livesport op NPO 1. Te beginnen met wielrennen (wegwedstrijd mannen), gevolgd door turnen, baanwielrennen en zwemmen tot 18.50 uur. Later op de avond, tussen 20.20 en 21.00 uur zijn we terug op NPO 1 met baanwielrennen en zwemmen. De roeifinales (tussen 12.25 en 14.10 uur), turnen met de toestelfinales voor vrouwen (tussen 14.30 en 17.20 uur) en de gemengde estafette bij de triatlon (tussen 18.00 en 19.30 uur) zijn allemaal te volgen via een livestream.