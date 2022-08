Roeigoud voor superieure Florijn, Twellaar Europees kampioen na zenuwenspel

De Nederlandse roeiploeg heeft de eerste gouden medailles van het Europese kampioenschap binnen. Na vier keer zilver en twee keer brons in München pakte Karolien Florijn op overtuigende wijze het goud op de skiff. Even later kroonde ook Melvin Tweelaar zich tot Europees kampioen, na een zenuwslopend slot. De 24-jarige Florijn maakte haar favorietenrol waar en roeide overtuigend naar de Europese titel. Aan de finish had ze een straatlengte voorsprong op haar concurrentie, met de Griekse Evangelia Anastasiadou die op zeven seconden als tweede binnenkwam. Overstap van vier-zonder Florijn is pas de tweede Nederlandse met EK-goud in de skiff. Ingrid Munneke-Dusseldorp ging haar in 1972 voor.

De afgelopen jaren maakte Florijn deel uit van de vier-zonder. Met Ymkje Clevering, Veronique Meester en Ellen Hogerwerf won ze goud op de EK's van 2019, 2020 en 2021, zilver op de WK van 2019 en zilver op de Spelen. In de skiff zette ze haar succesreeks vrolijk voort. Dit seizoen boekte ze ook al overtuigende wereldbekeroverwinningen in Belgrado en Poznan. Ondanks die overtuiging voelde Florijn wel druk. "Iedereen verwacht dat je wint, maar zo makkelijk is het niet. Het waren best zware omstandigheden met flinke tegenwind. M'n tegenstanders voerden de druk ook op". Florijn keek ook alvast vooruit de wereldkampioenschappen van volgende maand in Tsjechië. "Ik ben heel benieuwd wat ik dan kan. Hopelijk kan ik een stapje extra zetten ten opzichte van nu", sloot ze af. Gouden sprint Twellaar Twellaar versloeg na een bloedstollende eindsprint olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en wereldkampioen Oliver Zeidler. Na 500 meter lag Twellaar nog vijfde, een kilometer later was hij opgeklommen naar de derde plek. Bekijk hieronder de gouden race van Melvin Twellaar.

Een zenuwslopend slot volgde, met Zeidler die als koploper afzakte naar de vierde plaats. Twellaar gaf alles wat hij had en versloeg Ntouskos uiteindelijk met 0,29 seconden verschil. In 2020 werd Twellaar al een keer Europees kampioen, toen in de dubbeltwee met Stef Broenink. Een jaar later pakte het duo zilver bij de EK en op de Spelen van Tokio. Twellaar stapte over naar de skiff en was dit jaar succesvol in de wereldbekers in Belgrado en Poznan.

