Vandoorne volgt De Vries op als wereldkampioen Formule E: 'Beste gevoel ooit'

De Belg won in het achtste Formule E-seizoen weliswaar slechts één race en de Nieuw-Zeelander vier, maar Vandoorne eindigde in de helft van de zestien races op het podium en presteerde vooral constanter.

Ook wereldtitel constructeurs

Vandoorne en De Vries, die al vroeg in de race uitviel na een botsing met de Duitser Pascal Wehrlein, bezorgden Mercedes net als vorig jaar de wereldtitel bij de constructeurs. Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, werd in Seoel als vierde afgevlagd.

Vandoorne reed eerder enkele jaren in de Formule 1 voor McLaren. De Vries wil ook graag de Formule 1 in. De Nederlander mocht dit jaar al twee keer een vrije training rijden, bij Williams (in Spanje) en bij Mercedes (in Frankrijk). Bij het Duitse Formule 1-team zijn De Vries en Vandoorne de reservecoureurs.