Nederlandse estafettezwemmers naar EK-finale, Kroon ook individueel door

De Nederlandse estafettezwemmers op de 4x100 meter vrije slag hebben zich op de Europese zwemkampioenschappen in Rome geplaatst voor de finale, die zondagavond op het programma staat. Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Sean Niewold en Luc Kroon zetten met 3.15,47 de vijfde tijd op de klokken. De Hongaren waren met 3.14,62 het snelst. Kroon ook individueel door Kroon heeft zich in Rome ook gekwalificeerd voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom met 1.48,29 de vijftiende tijd in de series. De top-16 gaat naar de volgende ronde, die zondagavond op de rol staat. Kristóf Milák was veruit de snelste: 1.46,26. De Hongaar werd op de vorige EK vijfde. Van de top-4 van toen nam nu alleen Danas Rapsys deel. De Let, vierde in 2020, werd nu in 1.47,71 zevende.

