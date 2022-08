Engelse pers spijkerhard over Man United: 'Slechtste vertoning in vijftig jaar'

De koppen zijn niet mals en de commentaren hard na de 4-0 afstraffing tegen Brentford FC van zaterdagavond. Zo schreef Jim White, columnist van The Telegraph: "Ik kijk al 50 jaar naar Manchester United - en dit was de slechtste vertoning die ik ooit heb gezien."

Zo hoopvol als er bij de aanstelling van Erik ten Hag als manager nog over Manchester United geschreven werd, zo hard oordeelt de Engelse pers drie maanden en twee Premier League-wedstrijden later.

Neville bekritiseerde de eigenaren van de club en verweet ze geen hart te hebben. "De leiding van de club bestaat uit bankiers. Het is een hele prestatie om een miljard uit te geven en nog zo slecht te zijn", was de oud-speler helder.

Ten Hag zelf sprak na afloop dat Brentford hongeriger was. "Daarnaast kregen we doelpunten tegen uit individuele fouten. Je kan het tactisch plan niet zomaar in de prullenbak gooien. In de rust had ik eigenlijk iedereen kunnen wisselen."

De cijfers zijn hard en de vooruitzichten niet rooskleurig. Volgende week komt Liverpool, de aloude rivaal, op bezoek. Vorig seizoen ging de ploeg met 4-0 en 5-0 twee keer keihard onderuit tegen de ploeg van Jürgen Klopp.

Toch is de hoop nooit ver weg. In het eerste seizoen van de Premier League verloor United onder Ferguson ook zijn eerste twee competitieduels. Aan het eind van het seizoen stonden de 'Mancunians' alsnog met de beker in handen.