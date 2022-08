Ravage na plofkraken in Amsterdam en Schiedam

Door de politie werd vannacht onderzocht of er nog een explosief in het pand is:

Het past volgens AT5 binnen een trend die de politie begin augustus al signaleerde, namelijk dat het aantal explosies in de stad het afgelopen half jaar was toegenomen.

Het is voor Amsterdam de tiende explosie in vier weken tijd, en de zesde ontploffing in de maand augustus. Daarbij werden meerdere deuren, ramen en geldautomaten opgeblazen. Panden werden door de knallen flink beschadigd.

In Amsterdam en Schiedam zijn vannacht plofkraken geweest. Bij de plofkraak in Amsterdam was de schade zo groot dat er twintig woningen zijn ontruimd. Door de politie wordt nog onderzocht of er een explosief in het pand is. - NOS

Beide plofkraken gebeurden vannacht rond 05.00 uur. Omwonenden en buurtbewoners in Amsterdam Nieuw-West spreken tegenover AT5 van minstens drie keiharde knallen, die tot ver in Osdorp te horen waren. De ravage is flink.

Rond 08.15 werden omwonenden gevraagd om in woningen te verlaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plekke en heeft nog altijd geen sein veilig gegeven, meldt NH Nieuws. Onderzocht wordt of er nog een explosief in het pand is. De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden.

De plofkraak in Schiedam vond plaats naast een supermarkt in een winkelcentrum. Omwonenden zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat ze rond 05.30 uur een grote klap hoorden. Volgens ooggetuigen is de schade aan het pand groot.