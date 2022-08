Zwaargeblesseerd, eigen goal, maar montere Kieftenbeld heeft 'zin in de operatie'

Maikel Kieftenbeld (FC Emmen) - AFP

Wie had gedacht dat de 32-jarige Kieftenbeld een week later in zak en as zou zitten, zit er helemaal naast. "Ik ben alweer vooruit aan het kijken", zegt hij monter. Zin in "Ik heb een gesprek in het ziekenhuis gehad over de behandeling. Vrijdag word ik geopereerd. Het klinkt gek, maar ik heb daar veel zin in." Zodra de operatie achter de rug is, kan Kieftenbeld weer vooruitkijken. "Ik wil zo snel mogelijk terugkomen en de operatie is daarin de eerste stap. Daarna wordt het alleen maar beter."

Maikel Kieftenbeld ligt op de grond na zijn eigen doelpunt - ANP

Het is voor de tweede keer dat Kieftenbeld een zware knieblessure oploopt. Drie jaar geleden sloeg het sportieve noodlot toe toen hij bij Birmingham City speelde. "Ik probeer de positieve dingen eruit te halen. Het zal een lange en zware weg terug worden. Ik zal donkere momenten hebben, maar ik weet dat ik er wel uit ga komen." Dat hij nu al zo optimistisch en positief vooruitkijkt, is opvallend. "Ik verbaas mezelf daar ook over, maar dat is gewoon hoe ik erin sta. Natuurlijk heb ik de eerste dagen enorm gebaald, maar nu wil ik door." Bloemen van PSV Kieftenbeld blesseerde zich toen PSV-debutant Savio iets te gretig achter een verloren bal aanging en op het been van de Emmenaar viel. "Ik neem niemand iets kwalijk", zegt hij. "Dit soort dingen gebeuren helaas." "PSV heeft me heel goed opgevangen. Ik kreeg bloemen en appjes van die club. Dat wil ik graag even benoemen, want dat kan ik erg waarderen. Dat soort dingen hoor je niet vaak."

Blessure bij Maikel Kieftenbeld - ANP

En ook bij Emmen zelf voelt Kieftenbeld warmte. "Ze hebben me enorm gesteund, terwijl ik nog maar net bij deze club zit. De spelers en staf leven allemaal met me mee, superfijn is dat." Belangrijke rol "Voor iedereen is dit ontzettend zuur", vindt Kieftenbeld. Emmen haalde hem binnen vanwege zijn ervaring. "Ik zou hier een belangrijke rol gaan spelen en met de jonge jongens aan de slag gaan. Ik genoot daar enorm van, zuur dat het nu anders loopt." Mogelijk werd de routine van Kieftenbeld zaterdagavond al node gemist bij Emmen. De club gaf in de slotfase een voorsprong weg in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk: 1-1. Bekijk hier het hele interview met Maikel Kieftenbeld.