Leger en politie naar grenssteden Mexico na golf van geweld

De Mexicaanse regering heeft zaterdag militairen en extra politieagenten naar grenssteden in het noorden van het land gestuurd na aanhoudend geweld.

Volgens autoriteiten zijn meerdere bendes in de deelprovincie Baja California met elkaar in conflict. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden tientallen auto's in brand gestoken en wegblokkades opgeworpen. Zeventien mensen werden zaterdag aangehouden.

Uit angst voor het geweld bleven in de stad Tijuana zaterdag winkels gesloten en reden veel bussen niet meer, meldt de BBC. Volgens de burgemeester van de stad zijn zo'n 350 extra militairen en agenten naar het gebied gestuurd en zijn in de staat 3000 soldaten en 2000 extra politieagenten ingezet.

Criminele bendes

Al jarenlang worden Mexicaanse steden geteisterd door criminele bendes. Moorden en ontvoeringen komen aan de lopende band voor en ook deze week was een zeer gewelddadige week. Volgens de Mexicaanse regering komt dat voornamelijk door het Jaliscokartel-Nieuwe Generatie, een van de grootste bendes in het land. Ook bij de arrestaties van zaterdag in Baja California zaten leden van de bende.

In Ciudad Juarez werden donderdag negen mensen gedood, onder wie vier werknemers van een radiostation. Dinsdag werden in de staten Jalisco and Guanajuato winkels en auto's in brand gestoken na pogingen om een kartelleider te arresteren.