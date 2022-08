Brobbey, Tadic óf boomlange Lucca: wie moet er in de spits bij Ajax?

Met Brobbey als 9, Tadic als 10 en Klaassen als diepgaande middenvelder werd het plots dynamisch. Dat roept de vraag op: wie moet er in de spits? Moet Brobbey niet gewoon starten? Kiezen voor Tadic of Brobbey in de punt van de aanval is kiezen tussen twee werelden. Een blik op de heatmaps van beide spitsen in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zegt veel.

Typerend voor het inspiratieloze gebrei van de Amsterdammers was de vuurpijl die Antony met boze blik de tribune injoeg. Het liep niet en Schreuder greep in de rust in. Davy Klaassen en Brian Brobbey erin. Tadic bleef staan, maar de variant met de aanvoerder als valse spits had niets opgeleverd.

Zo veel spelers, zo weinig plek voorin. Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft een probleem, eentje van luxe welteverstaan. Want wie moet er in de spits lopen bij Ajax: een valse 9 of een pure afmaker? En wanneer zet Schreuder dan de boomlange 'Toren van Pisa' in?

Leg voormalig Ajax-spits Gerald Sibon de keuze 'Tadic of Brobbey' voor en het antwoord is duidelijk: "Je zou nu zeggen: Brobbey, want die scoort. Hij is een echte nummer 9. Tadic is tactisch dan weer heel goed, hij kan het spel versnellen op een andere manier."

Na Schreuders reparaties in de rust - Tadic kreeg een rol achter de spitsen - had Brobbey een fijnere middag als diepe spits. Zeven van zijn zeventien balcontacten waren binnen de zestienmeter van het Sittardse doel. Na ruim een kwartier spelen leverde Brobbey al: een goal en een assist.

Tadic bivakkeerde voor rust vooral net buiten het vijandelijke zestienmetergebied. Zes van zijn 39 balcontacten waren in het strafschopgebied van Fortuna. Volgens databureau Opta was de kans op een Tadic-goal nihil.

In het Ajax-systeem lijkt spelen met een diepe spits wel essentieel. Het was niet voor niets dat het lange, diep staande aanspeelpunt Sebastién Haller vorig seizoen 21 keer scoorde in 31 duels. Afgaande op cijfers van vorig seizoen heeft Brobbey in de spitsenstrijd een streepje voor op Tadic (waarbij moet worden opgemerkt dat Tadic niet altijd in de spits speelde).

De vraag is hoe vaak Brobbey zal starten en hoe hij omgaat met een eventuele reserverol. Dat was niet waarvoor hij terugkeerde uit Leipzig. Het dringen voor een plekje brengt Brobbey vooralsnog niet van de leg. "Ik wil natuurlijk spelen, maar concurrentie maakt je ook beter", sprak de spits na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna.

Werkt de truc met een 'valse 9' niet, dan is het voor Schreuder een welkome luxe dat hij het in de rust of later kan omzetten. Zet Brobbey in de tweede helft tegenover ietwat vermoeide verdedigers en er komen vroeg of laat kansen.

En, weet Sibon: "Verdedigers moeten maar net om kunnen gaan met invallers. Als ik inviel, was het voor de tegenstander altijd even: o, daar komt iemand van twee meter." Laat Ajax nou net de 2.01 meter lange Lorenzo Lucca hebben weggeplukt bij de Italiaanse club Pisa in de Serie B.

'Voorzichtig' met Lucca

Maar als Tadic in de spits staat, Bergwijn op links, Antony op rechts en Brobbey de eerste voorhoede-invaller, wanneer komt de 'Toren van Pisa' er dan in? "Het heeft ook met de tegenstander te maken", zegt Sibon. "Als er ruimte is op flanken ligt het voor de hand om met een lange spits te spelen om voorzetten in te koppen. Of dan kies je voor lange ballen."

"Hij is zeker kopsterk en hij kiest goed positie", zei Schreuder vrijdag. "Hij is ook goed met zijn voeten. Hij is niet voor niets jeugdinternational van Italië." Voorlopig lijkt Lucca zich nog niet te gaan mengen in het spitsengevecht. "Hij is net een weekje bij ons, dus we zullen daar ook voorzichtig mee moeten zijn."