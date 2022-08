Jongeren appen liever dan dat ze telefoneren, maar het belletje is een blijvertje

Gaat het telefoongesprek het telefoonboek achterna? Email, berichtenapps en sociale media maken een dialoog via de telefoon meer en meer overbodig.

Onder jongeren lijkt er zelfs sprake van belangst. Een kleine steekproef in een Bredase studentenvereniging: "Als ik het kan vermijden, doe ik het", zegt Jeppe. En Sam zegt: "Appen is makkelijker, dan hoef je pas te reageren als je er zin in hebt." Mats: "Het is gewoon niet nodig om te bellen."

Belt er straks niemand meer? De cijfers laten een heel ander verhaal zien.

Miljarden belminuten

Ja, bellen via de vaste telefoon doen we nauwelijks nog, een kleine opleving tijdens corona daargelaten. In het laatste kwart van 2021 belden we nog 1,6 miljard minuten via vast, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt.

Maar in diezelfde periode belden we 12,4 miljard minuten mobiel, een stijging van 7 procent. Sowieso stijgt het aantal mobiele belminuten al jaren. En dat is nog zonder alle internetbelminuten via apps als Skype, Facetime en Whatsapp.