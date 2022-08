Auto rijdt in op benefietavond voor fatale brand VS

In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee personen omgekomen en zeventien mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een groep mensen bij een bar. In de bar werd een benefietavond gehouden voor nabestaanden van een brand waarbij eerder deze maand tien mensen omkwamen.

Eén persoon kwam om het leven toen de chauffeur inreed op de groep buiten een bar, meerdere bezoekers raakten zwaargewond. De tweede dode werd gevonden nadat agenten kort daarop een melding kregen dat er in de buurt een vrouw werd aangevallen. Daar werd ook de verdachte aangehouden.

De politie gaat ervan uit dat de chauffeur opzettelijk op de menigte is ingereden en daarna de vrouw aanviel. Een politiewoordvoerder spreekt van een gruwelijke daad. Er is nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachte of een mogelijk motief.

Fatale brand

In het stadje Nescopeck kwamen begin deze maand tien personen uit eenzelfde familie om het leven bij een brand. Het vuur, dat door nog onbekende oorzaak was uitgebroken op de veranda, verraste de groep tijdens een slaapfeestje. Onder de doden waren drie kinderen van 5, 6 en 7.

Afgelopen vrijdag werden de eerste slachtoffers begraven, vandaag en morgen volgen de overige. Drie personen overleefden de brand, die het getroffen huis totaal verwoestte.

De politie wilde nog niet speculeren of er een verband is tussen de brand en de aanval op de benefietavond. Volgens een woordvoerder zijn er nog een hoop aspecten aan de zaak die moeten worden onderzocht.