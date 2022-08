Wekdienst 14/8: Laatste hete dag • Ajax speelt eerste thuiswedstrijd

Eerst het weer: vandaag wordt het voorlopig voor het laatst een tropisch warm met maxima tussen 30 en 33 graden, in het zuiden is lokaal 34 graden mogelijk. Daarbij schijnt de zon flink. Vanavond kan in het noordoosten een enkele bui ontstaan. De komende dagen neemt de kans op een bui verder toe, maar daarbij blijft het wel zomers warm.

Goedemorgen! Het wordt vandaag weer erg warm en Ajax speelt thuis tegen FC Groningen de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de eredivisie.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij de Indische plaquette in de hal van de Tweede Kamer worden de slachtoffers in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Maandag volgt de Nationale Herdenking bij het Indiëmonument in Den Haag.

Landskampioen Ajax speelt de eerste thuiswedstrijd tegen FC Groningen in de eredivisie. De openingswedstrijd werd nipt met 3-2 gewonnen bij Fortuna Sittard. Ook NEC, Fortuna Sittard en AZ komen in actie.

Wat heb je gemist?

Auteur Salman Rushdie is een dag nadat hij is neergestoken van de beademing af en is aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent aan het Amerikaanse persbureau AP.

Rushdie werd vrijdag aangevallen in de Amerikaanse staat New York toen hij een lezing wilde geven. Een man sprong op het podium en stak op hem in. De schrijver liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen.

De aanvaller is meteen na het incident opgepakt. De 24-jarige Hadi Matar is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Uit analyses van zijn sociale media blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het sjiitisch extremisme.