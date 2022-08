Gewonden in Jeruzalem bij aanval op bus

In Jeruzalem zijn vannacht zeker zeven mensen gewond geraakt toen een bus werd beschoten. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een zwangere vrouw die werd geraakt zou in levensgevaar verkeren.

Volgens The Times of Israel stond de schutter te wachten op de halte bij het graf van koning David. Toen de bus stopte om mensen in te laten stappen, opende de man het vuur. Daarna vluchtte hij.

Buschauffeur

De buschauffeur vertelde aan de krant wat hij zag. "De bus zat vol toen ik stopte bij de halte. Daarna hoorde ik schoten. Mensen begonnen meteen te schreeuwen."

De politie houdt rekening met een terreuraanslag. Er wordt onderzocht of er meerdere schutters zijn. Ook zou er zijn geschoten op een parkeerplaats niet ver van de halte waar de aanval was.

Vorige week zijn bij gewelddadigheden tussen het Israëlische leger en de extremistische beweging Islamitische Jihad in de Palestijnse enclave volgens de Palestijnen in totaal 45 mensen gedood, onder wie 15 kinderen. Ook zijn er ruim 300 gewonden, tegenover zo'n 30 gewonden in Israël. Een wapenstilstand maakte een einde aan het geweld.