Gewonden in Jeruzalem bij aanslag op bus, verdachte aangehouden

In Jeruzalem zijn vannacht zeven mensen gewond geraakt toen een bus werd beschoten. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een zwangere vrouw die werd geraakt zou in levensgevaar verkeren. Na een urenlange klopjacht van de politie gaf de verdachte van de aanslag zichzelf aan. De man is volgens Israëlische media een 26-jarige Palestijn. Hij zou een taxi naar het politiebureau hebben genomen en het pistool bij zich hebben gehad dat is gebruikt. Een door de politie vrijgegeven foto toont een pistool op de vloer van een auto.

Gevlucht Volgens The Times of Israel stond de schutter te wachten op de halte bij het graf van koning David. Toen de bus stopte om mensen in te laten stappen, opende de man het vuur. Daarna vluchtte hij. De buschauffeur vertelde aan de krant wat hij zag. "De bus zat vol toen ik stopte bij de halte. Daarna hoorde ik schoten. Mensen begonnen meteen te schreeuwen." Hulpdiensten doorzoeken de bus en de omgeving na de aanval:

