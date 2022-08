Al 25 jaar kijken South Park-makers hoe ver ze kunnen gaan

Of het nu gaat om religie, politiek, celebrity's, activisme of actualiteit: alles en iedereen krijgt ervanlangs in het Amerikaanse tv-programma South Park, dat dit weekend precies 25 jaar bestaat. "De makers spelen in het extreme met politiek incorrectheid of taboes", zegt fan Leander van Nieuwpoort.

De prijswinnende satirische animatieshow werd op 13 augustus 1997 voor het eerst uitgezonden op tv in de VS. De titel van de eerste aflevering, Cartman get's an anal probe (Cartman krijgt een anaalsonde), geeft een idee hoe grafisch en puberaal de grappen zijn, met name in de eerdere seizoenen. Maar onder die platheid zit volgens liefhebbers een extra laag waarin de samenleving een spiegel wordt voorgehouden.

Dankzij de minimalistische animaties duurt de productie van een aflevering ongeveer een week. Dat tempo verklaart volgens de 31-jarige Van Nieuwpoort waarom de show volgens hem na ruim 300 afleveringen nog zo relevant is.

'Gelijk aan de slag met actualiteit'

"Als je nieuwe afleveringen van bijvoorbeeld The Simpsons of Family Guy kijkt, die veel langer duren om te maken, dan zitten daar grappen in over dingen die een half jaar geleden zijn gebeurd. Dat is een groot verschil met South Park, dat gelijk aan de slag kan met recente gebeurtenissen."

In kwarteeuw tijd won de controversiële serie vier Emmy Awards. Maar naast lovende recensies was er ook veel ophef en kritiek. Religieuze organisaties, van scientology tot islam, schoten de persiflages vol grove bewoordingen soms in het verkeerde keelgat. De afleveringen waarin de profeet Mohammed te zien waren, of waarin dat aanvankelijk de bedoeling was, leidden tot bedreigingen aan het adres van de makers.

"Sommige mensen zeggen: 'Wow! Ik kan niet geloven dat ze zoiets belangrijks belachelijk maken.' En dat is precies waarom we ergens grappen over maken", zegt mede-bedenker Trey Parker tegen persbureau AP. Hij en Matt Stone vormen het brein achter de serie.

'Alles oké zo, China?

De manier waarop het tweetal doorgaans met kritiek omgaat, is door er nog een satirische grap bovenop te doen. Een voorbeeld daarvan is de reactie in 2019 op het verwijderen van referenties aan South Park op Chinese sociale media na een aflevering over zelfcensuur door westerse bedrijven.

Hier een fragment uit de aflevering die in China in de ban werd gedaan: