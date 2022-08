Neergestoken schrijver Salman Rushdie van beademing af en aanspreekbaar

Auteur Salman Rushdie is een dag nadat hij is neergestoken van de beademing af en is aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn agent aan het Amerikaanse persbureau AP.

Rushdie werd vrijdag aangevallen in de Amerikaanse staat New York toen hij een lezing wilde geven. Een man sprong op het podium en stak op hem in. Daarbij raakte de schrijver gewond.

Hij liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt.

De 24-jarige Hadi Matar is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Uit analyses van zijn sociale media blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het sjiitisch extremisme.