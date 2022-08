Zeker 50 doden in Sudan door overstromingen na zware regenval

In Sudan zijn door zware regenval en overstromingen die daarop volgden, ruim 50 mensen omgekomen. Duizenden huizen raakten onder water.

De provincies Noord- en Zuid-Kordofan en de Nijl-provincie zijn het zwaarst getroffen en telden tientallen doden. De westelijke regio van Darfur, die vijf provincies heeft, meldde 16 doden.

Het regenseizoen in Sudan begint meestal in juni en duurt tot september, met pieken in augustus en september. Dit jaar is de regenval bovengemiddeld. De VN heeft zijn zorgen geuit en zegt dat sinds mei naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen door hevige regenval in het Oost-Afrikaanse land.

Vaker zware regenval

Sudan kampt al een aantal jaar met overstromingen en zware regenval. Vorig jaar kwamen daarbij meer dan 80 mensen om het leven en kwamen tienduizenden huizen in het hele land onder water te staan.

In 2020 hebben de Sudanese autoriteiten het hele land uitgeroepen tot natuurrampgebied en hebben ze een noodtoestand van drie maanden opgelegd. Bij die overstromingen kwamen zeker 100 mensen om het leven en stonden 100.000 huizen onder water.