FC Barcelona blijft tegen Rayo Vallecano steken op 0-0, met De Jong als invaller

Na een periode vol onrust en financiële problemen is FC Barcelona er niet in geslaagd om in zijn eerste competitiewedstrijd voor vrolijke gezichten te zorgen. Thuis tegen Rayo Vallecano kwam Barcelona niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

De Catalanen begonnen in Camp Nou zonder Frenkie de Jong en Memphis Depay aan het nieuwe seizoen. Beide Nederlanders zagen vanaf de reservebank dat Barcelona in de eerste helft zeer matig voor de dag kwam.

De ploeg van trainer Xavi Hernández had moeite om de bal naar voren te krijgen, waar de nieuwe en sinds vrijdag speelgerechtigde spits Robert Lewandowski nauwelijks in stelling kon worden gebracht.

Het lukte voor rust maar één keer, na een klein kwartier. De Pool stiftte de bal fraai over doelman Stole Dimitrievski in het doel, maar stond buitenspel. De beste kans in de eerste helft was Rayo Vallecano, toen een schot van Álvaro García knap werd gepareerd door doelman Marc-André ter Stegen.

De Jong valt na een uur in

Ook in het tweede bedrijf overtuigde Barça allerminst, maar liep het wel iets beter dan voor rust. Na een uur mochten De Jong en Ansu Fati hun opwachting maakten, en dat leidde meteen tot meer flair.