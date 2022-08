Feyenoord verliest punten tegen Heerenveen bij debuut Giménez en rentree Kökcü

Feyenoord is op eigen veld blijven steken op een gelijkspel tegen Heerenveen (0-0). Na een furieus begin kregen de Rotterdammers steeds meer moeite kansen te creëren tegen de stugge Friezen.

Zelfs het debuut van spits Santiago Giménez en de terugkeer van spelmaker Orkun Kökcü gaver Feyenoord niet de impulsen om de zege nog naar zich toe te trekken.

De verwachtingen waren hooggespannen in de uitverkochte Kuip, na de ruime zege van Feyenoord vorige week bij Vitesse. En ook de vele nieuwelingen maakten in Arnhem indruk, zoals Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun.

Rasmussen tegen de lat

Szymanski liet zich ook meteen zien in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, maar zijn schot werd gekeerd door Andries Noppert. Een paar minuten later raakte Jacob Rasmussen de lat en was ook de opkomende back Marcus Pedersen gevaarlijk.