FC Emmen geeft tegen RKC in slotminuut zege uit handen

RKC Waalwijk heeft een punt gepakt op bezoek bij FC Emmen. De Brabanders zaten geen moment in de wedstrijd, maar waren in de slotfase toch nog trefzeker: 1-1.

Emmen maakte het spel voor de rust, maar RKC-keeper Etienne Vaessen hoefde zich amper in te spannen bij pogingen van Richairo Zivkovic en Jasin-Amin Assehnoun. Het armoedige RKC beperkte zich tot tegenhouden, loerde op de counter, maar bleef ongevaarlijk

Na rust kwam er meer leven in de wedstrijd en dat leverde de prachtige 1-0 voor Emmen op. Lucas Bernadou, de vervanger van de zwaar geblesseerde Maikel Kieftenbeld, stoomde op vanaf eigen helft, kreeg de bal in het strafschopgebied van RKC met een gelukje weer voor de voeten en haalde met links prachtig uit in de kruising.

Emmen dicht bij 2-0, maar RKC scoort

Emmen bleef de betere ploeg en was ook dicht bij de 2-0. Een voorzet van Rui Mendes kwam terecht bij de van Feyenoord overgekomen Mark Diemers, maar die stuitte op RKC-goalie Etienne Vaessen.

Emmen leek desondanks op weg naar de zege, maar in de laatste minuut werd het alsnog gelijk. Florian Jozefzoon, die na negen jaar zijn terugkeer vierde in de eredivisie, vond Julen Lobete met een slimme pass in en de Spanjaard tikte de gelijkmaker langs Eric Oelschlägel.