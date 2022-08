Simons steelt de show, terwijl PSV krachten spaart met simpele zege op Go Ahead

PSV heeft zich in aanloop naar de play-offs voor de Champions League niet bovenmatig hoeven inspannen. Op bezoek bij Go Ahead Eagles legden de Eindhovenaren in de eerste helft al de basis voor een eenvoudige zege (2-5).

Trainer Ruud van Nistelrooij kon het zich na een rode kaart voor Go Ahead zelfs veroorloven veel van zijn spelers krachten te laten sparen voor het uitduel met Rangers FC van aankomende dinsdag. Zo speelden Cody Gakpo en jubilaris Luuk de Jong maar een helft.

De Eindhovenaren hadden het maar een kwartiertje lastig in Deventer. Na de plotselinge 1-1 van Isac Lidberg, volledig uit het oog verloren door Ibrahim Sangaré en Armando Obispo, zette Oliver Edvardsen de Eagles zelfs bijna op voorsprong. Maar na een onbeholpen tackle die Mats Deijl rood opleverde, was het gedaan met die opleving.

De Jong fleurt jubileumduel op

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor PSV, toen De Jong in zijn 250ste wedstrijd in de eredivisie op aangeven van Cody Gakpo al na drie minuten de openingstreffer binnen knikte. Maar verder dan zijn 134ste competitiedoelpunt in Nederland kwam hij ondanks een aantal opgelegde kansen niet.

Bekijk hier de reacties van Ruud van Nistelrooij, Xavi Simons, René Hake en Finn Stokkers: