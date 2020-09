Spelen zonder Neymar, Mbappé en Di María; regelwijziging treft PSG hard

Neymar en Kylian Mbappé ontbreken beiden vanwege corona - ANP

Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes en Marquinhos; zeven potentiële basisspelers, die donderdagavond allemaal ontbreken tijdens het bezoek van Paris Saint-Germain aan RC Lens. Alle zeven testten positief op het coronavirus. En de regel dat een wedstrijd in Ligue 1 uitgesteld wordt als drie of meer spelers van één club positief testen? Die werd afgelopen vrijdag afgeschaft. Nu geldt dat minimaal 20 van de 30 selectiespelers, inclusief 1 doelman, gezond moeten zijn. Is dat het geval, dan gaat de wedstrijd gewoon door. Vakantie op Ibiza En dus reist PSG naar Lens zonder zijn grote sterren, die het coronavirus vrijwel allemaal opliepen tijdens een - deels - gezamenlijke vakantie op Ibiza. Fijn, die goede onderlinge band tussen spelers, die ervoor zorgt dat ze elkaar zelfs op vakantie opzoeken. Maar in dit geval niet zo handig. "Die groep was bij elkaar. Dat is ook hun kracht, dat ze veel samen doen. Maar nu zorgt dat er juist voor dat we ernstig in het nadeel zijn", somberde PSG-trainer Thomas Tuchel op de (digitale) persconferentie voor het bezoek aan Lens.

Een bezoek dat aanvankelijk overigens al voor 29 augustus op de rol stond, maar dat was te snel na de (verloren) Champions League-finale tegen Bayern München, oordeelde de competitieleiding na protest van PSG. Op 10 september zou de club er een stuk beter voorstaan, was de gedachte. Maar dat was buiten een vakantie naar Ibiza gerekend. 'Niet te veel verwachten' Zonder vier van de zes aanvallers in zijn selectie, zijn eerste doelman en twee van de drie middenvelders die in de Champions League-finale in de basis stonden is het voor Tuchel passen en meten. De trainer deed dan ook zijn best de verwachtingen wat te temperen. "Het zal ontzettend zwaar gaan worden. Het is belangrijk dat we deze wedstrijd heel serieus nemen, maar de mensen moeten niet te veel van ons verwachten", aldus Tuchel.

Een opmerkelijk bescheiden opstelling van de club wiens budget een kleine 14 keer zo groot is als dat van de tegenstander van donderdag, het pas gepromoveerde Lens. Maar voorlopig is dat even de realiteit in Parijs. Ook voor de wedstrijd van dinsdag tegen Olympique Marseille zal Tuchel zijn afwezige zevental nog niet in zijn gehele terug hebben. "Misschien kunnen sommigen zich vrijdag of zaterdag weer bij het team voegen, maar dat is afwachten. Het belangrijkste is dat we erg, erg verantwoordelijk en voorzichtig zijn."