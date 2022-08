Dramatische start Ten Hag: United gaat ook bij Brentford onderuit (4-0)

Al snel maakte Mathias Jensen er 2-0 van. Aan de treffer ging balverlies van Christian Eriksen vooraf, die op zijn beurt was aangespeeld door De Gea terwijl hij in de dekking stond.

Josh Dasilva zette de thuisclub al na 10 minuten op voorsprong. Hij zag zijn schot na een grote blunder van keeper David De Gea over de doellijn rollen.

Cristiano Ronaldo had dit keer wel een basisplaats. Donny van de Beek en Tyrell Malacia begonnen op de bank. Malacia viel na rust in, Van de Beek vlak voor tijd.

Het was 32 jaar geleden dat United in de competitie na 35 minuten met minstens vier doelpunten achterstond. Destijds gebeurde dat tegen Nottingham Forest, dat na 25 minuten al met 4-0 leidde.

Na een half uur werd het zelfs 3-0. Ben Mee scoorde met het hoofd, nadat Ivan Toney de bal had doorgekopt. Weer vijf minuten later stond het 4-0: Bryan Mbeumo scoorde na een goed uitgevoerde counter.

In de tweede helft bleef United meer onheil bespaard, maar de mannen van Ten Hag bakten er opnieuw niet veel van. Invaller Anthony Elanga kreeg een half kansje en er was een kopbal richting doel van Eriksen, meer was het niet.

Volgende week krijgt United Liverpool op bezoek.