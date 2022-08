De Zoete en Eefting veroveren brons op afvalkoers en scratch bij EK baanwielrennen

Baanwielrenster Mylène de Zoete heeft bij de EK in München brons veroverd op de afvalkoers. Roy Eefting tekende voor de vijfde medaille op deze EK baanwielrennen, hij veroverde het brons op de scratch, een wedstrijd over 75 rondjes, met aan het eind een sprint. De 23-jarige De Zoete viel als voorlaatste af in de wedstrijd die geruime tijd stillag na een zware valpartij, met wereldkampioene Letizia Paternoster als voornaamste slachtoffer. De Italiaanse ging op de korte wielerbaan in München in het gedrang als eerste onderuit. Het leidde tot een massale valpartij. Paternoster werd minutenlang op de baan behandeld door medisch personeel en vervolgens per brancard afgevoerd.

Valpartij in München - AFP

Na een lange onderbreking ging de afvalkoers verder. Nadat De Zoete was afgevallen, streden Lotte Kopecky en Pfeiffer Georgi om de Europese titel. De Belgische Kopecky pakte het goud, de Britse moest genoegen nemen met zilver. Vierde én vijfde medaille De Zoete bezorgde de Nederlandse baanploeg de vierde medaille op deze EK. De teamsprinters Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland pakten vrijdag goud, de Nederlandse vrouwen moesten op dit onderdeel genoegen nemen met zilver. Vincent Hoppezak won brons op de puntenkoers. De 32-jarige Eefting bracht dus de vijfde medaille in het Nederlandse laatje. In München hield hij zich de hele koers koest, vertrouwend op zijn eindsprint. Twee ronden voor het einde zette hij die sprint in. De Portugees Iúri Leitão, de scratch-kampioen van 2020, had toen al twee ronden voorsprong gepakt en was daarmee zeker van de titel.

Tijmen van Loon werd op de EK baanwielrennen bij de sprint uitgeschakeld in de kwartfinales. De ervaren Fransman Rayan Helal was daarin te slim en te sterk voor de Nederlander. De 21-jarige Van Loon kan met opgeheven hoofd het onderdeel sprint op de EK afsluiten: de kwartfinales halen was zijn doel en dat lukte. Toch was de jonge baanwielrenner na afloop ook een beetje teleurgesteld. "Als je er eenmaal bent en je zit er nog heel dichtbij, dan is het altijd zuur dat je 'm verliest", reageerde Van Loon na de wedstrijd. Deur dicht In de eerste sprint van de kwartfinales zette de twee jaar oudere en ervarene Helal al meteen de toon. Hoewel Van Loon op de meest gunstige positie (binnenkant van de baan) mocht starten, ging Helal er op het fluitsignaal vandoor en nam hij de koppositie over. Die liet hij niet meer los. In de tweede sprint in de serie van drie gooide de Fransman de deur dicht. Er was geen enkele ruimte voor Van Loon om erover heen te gaan. Op de EK rest alleen nog de keirin voor Van Loon. Bekijk hieronder de reacties van De Zoete en Van Loon na hun EK-dag.

In de achtste finales eerder op de dag nam Van Loon het op tegen Rafal Sarnecki uit Polen en trok hij bij het loten van de startpositie aan het langste eind. Toch liet de jonge Nederlander zich bij de start van de sprint verrassen door de Pool. Maar de student politicologie had een duidelijk doel voor ogen in München: de kwartfinales halen. Het lukte Van Loon om Sarnecki van zich af te schudden en zo bereikte hij de kwartfinales in München. Dat hij daarin uiteindelijk strandde wierp geen smet op zijn EK. Uit de schaduw De 21-jarige Van Loon stapt dit EK uit de schaduw van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, mede dankzij hun snelle vertrek uit München (om zich op het WK baanwielrennen te richten). De Nederlandse toprenners deden in München alleen mee aan de teamsprint, waarop ze vrijdagavond met Roy van den Berg een gouden medaille veroverden.

De 21-jarige baanwielrenner Tijmen van Loon rijdt bij de EK in München op de sprint, waarop de olympische kanonnen Lavreysen en Hoogland ontbreken. Hij is Europees kampioen bij de beloften én student politicologie. - NOS