Baanwielrenner Van Loon in kwartfinales EK uitgeschakeld: 'Doel bereikt, maar toch zuur'

Tijmen van Loon is op de EK baanwielrennen bij de sprint uitgeschakeld in de kwartfinales. De ervaren Fransman Rayan Helal was daarin te slim en te sterk voor de Nederlander.

De 21-jarige Van Loon kan met opgeheven hoofd het onderdeel sprint op de EK afsluiten: de kwartfinales halen was zijn doel en dat lukte. Toch was de jonge baanwielrenner na afloop ook een beetje teleurgesteld. "Als je er eenmaal bent en je zit er nog heel dichtbij, dan is het altijd zuur dat je 'm verliest", reageerde Van Loon na de wedstrijd.

Deur dicht

In de eerste sprint van de kwartfinales zette de twee jaar oudere en ervarene Helal al meteen de toon. Hoewel Van Loon op de meest gunstige positie (binnenkant van de baan) mocht starten, ging Helal er op het fluitsignaal vandoor en nam hij de koppositie over. Die liet hij niet meer los.

In de tweede sprint in de serie van drie gooide de Fransman de deur dicht. Er was geen enkele ruimte voor Van Loon om erover heen te gaan. Op de EK rest alleen nog de keirin voor Van Loon.