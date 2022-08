24-jarige verdachte van aanval op Rushdie aangeklaagd voor doodslag

De man die wordt verdacht van het neersteken van schrijver Salman Rushdie is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Chautauqua - waar de auteur gisteren werd neergestoken - bekendgemaakt. Hij zit momenteel vast en kan niet op borgtocht vrijkomen.

De aanklacht betekent dat hem ten laste wordt gelegd dat hij Rushdie bewust wilde doden. Maar er kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachten rade.

De autoriteiten maakten vrij kort na het steekincident de naam van de verdachte bekend. Het gaat om de 24-jarige Hadi Matar uit de staat New Jersey. Matars ouders kwamen als migranten vanuit Libanon naar de Verenigde Staten, Matar zelf werd geboren in Californië.

Uit analyses van zijn profielen op sociale media is gebleken dat hij sympathiseerde met de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps van het leger dat politiek en economisch een zeer belangrijke rol in dat land speelt. Ook zijn er aanwijzingen dat hij was aangetrokken tot het sjiitisch extremisme.

Matar werd direct na het steekincident in New York gearresteerd. De politie kon in eerste instantie niets zeggen over zijn motief, al staat er al sinds eind jaren 80 een prijs op het hoofd van Rushdie.

'Duizend bravo's'

De schrijver zat jaren ondergedoken nadat Iran had opgeroepen hem te doden, vanwege het verschijnen van zijn boek The Satanic Verses. De toenmalige Iraanse leider Khomeini riep een fatwa over Rushdie uit omdat het boek - in het Nederlands vertaald als De Duivelsverzen - anti-islamitisch zou zijn en de spot zou drijven met de profeet Mohammed. De Iraanse overheid heeft niet officieel gereageerd op de aanslag op Rushdie.

Bekijk hieronder hoe het ook alweer zat met de fatwa tegen Rushdie.