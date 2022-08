Twee keer brons op EK in Rome: estafettevrouwen en De Waard

Maaike de Waard heeft op de EK zwemmen in Rome de bronzen medaille veroverd op de 50 meter vlinderslag. Na een goede start tikte de Waard als derde aan in 25,62, een nieuw persoonlijk record. Kim Busch, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde in 26,35 op de gedeelde zevende plaats.

De 21-jarige Schouten tikte na 1.07,66 aan in het idyllische Romeinse buitenbad. Dat was 0,74 boven haar eigen Nederlands record. Het goud ging naar de 17-jarige Italiaanse Benedetta Pilato: 1.05,97. Zij was haar landgenote Lisa Angiolini (zilver) en de Letse Ruta Meilutyte te snel af.

Marrit Steenbergen maakt op de EK, na drie gouden medailles, kans op een vierde plak. De kampioene op de 100 meter vrij én winnares van twee gouden estafettemedailles plaatste zich op de 200 meter voor de finale. Steenbergen tikte in Rome na vier banen in haar halve finales als eerste aan in 1.57.40.

In de andere race bleek daarna niemand sneller, waarmee Steenbergen als favoriete naar de eindstrijd gaat. Imani de Jong werd in dezelfde race als Steenbergen vijfde in 1.59,56. Dat was net niet genoeg om zich in de finale te zwemmen. De Jong eindigde als tiende.

Toussaint en De Waard naar finale 50 meter rug

Kira Toussaint maakt nog kans om op de 50 meter rugslag haar Europese titel de prolongeren. Toussaint bracht in haar halve finale achter de Italiaanse Silvia Scala en de Britse Medi Harris in 27,84 de derde tijd op de borden. Daarmee ging ze in totaal als vierde naar de finale.

Maaike de Waard werd in de andere race in 28,00 eveneens derde en ging daarmee ook door naar de finale. In totaal zette ze de zesde tijd neer.