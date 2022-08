De Waard pakt EK-brons op 50 meter vlinder; wereldrecord Popovici op koningsnummer

Maaike de Waard heeft op de EK zwemmen in Rome de bronzen medaille veroverd op de 50 meter vlinderslag. Na een goede start tikte de Waard als derde aan in 25,62, een nieuw persoonlijk record. Kim Busch, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde in 26,35 op de gedeelde zevende plaats. De Europese titel ging zoals verwacht naar Sarah Sjöström. De Zweedse favoriete nam snel afstand en zwom onbedreigd naar de titel: 24,96. Het zilver ging naar de Française Marie Wattel in 25,33). Sjöström volgt Ranomi Kromowidjojo op als Europees kampioene op de 50 vlinder. De Nederlandse zegevierde vorig jaar in Boedapest, maar beëindigde begin dit jaar haar zwemcarrière. Schouten zevende op schoolslag Tes Schouten eindigde in de finale van de 100 meter schoolslag op de zevende plaats. De 21-jarige Schouten tikte aan in 1.07,66, ruim boven haar Nederlands record van 1.06,92. De Europese titel ging naar de pas 17-jarige Italiaanse Benedetta Pilato: 1.05,97.

Wereldrecord Popovici op koningsnummer David Popovici verbeterde in Rome het wereldrecord op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. De 17-jarige Roemeense wereldkampioen snelde met een formidabele tweede baan in 46,86 naar het goud. Daarmee dook hij 0,05 onder het al ruim dertien jaar oude wereldrecord van de Braziliaan César Cielo.

Korstanje met Nederlands record naar finale Nyls Korstanje drong door tot de finale op de 100 meter vlinderslag. De 23-jarige Fries, die vorig jaar Joeri Verlinden als houder van het Nederlands record afloste, eindigde in zijn halve finale als eerste in 51,46. Daarmee scherpte hij zijn eigen recordtijd met 0,08 aan.

Steenbergen gaat voor vierde goud Marrit Steenbergen maakt op de EK, na drie gouden medailles, kans op een vierde plak. De kampioene op de 100 meter vrij én winnares van twee gouden estafettemedailles plaatste zich op de 200 meter voor de finale. Steenbergen tikte in Rome na vier banen in haar halve finales als eerste aan in 1.57.40.

Marrit Steenbergen is bij de EK tot dusver al goed voor drie gouden medailles - AFP

In de andere race bleek daarna niemand sneller, waarmee Steenbergen als favoriete naar de eindstrijd gaat. Imani de Jong werd in dezelfde race als Steenbergen vijfde in 1.59,56. Dat was net niet genoeg om zich in de finale te zwemmen. De Jong eindigde als tiende.