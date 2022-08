De Bruyne schittert bij tweede zege City, Jesus de grote man bij Arsenal

Manchester City heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Premier League winnend afgesloten. Bournemouth had geen verweer tegen vooral uitblinker Kevin De Bruyne: 4-0.

De landskampioen kende een prima start: Ilkay Gündogan schoof de bal in de linkerhoek na een mooie pass van Erling Haaland.

City nam vervolgens even gas terug, tot De Bruyne een dribbel met de buitenkant van zijn voet magistraal afrondde. De Belg bediende weinig later Phil Foden, die de 3-0 mocht maken.

Met een 3-0 ruststand was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Ook na rust drukte City, met Nathan Aké in de basis, Bournemouth opnieuw achteren. Weer was De Bruyne de beste man op het veld, maar de 4-0 kwam op het conto van Bournemouth-verdediger Jefferson Lerma, die de bal in eigen doel werkte.

Marcos Senesi, net overgenomen van Feyenoord, viel tien minuten voor tijd nog in bij Bournemouth.

Arsenal blij met Gabriel Jesus

City komt na twee wedstrijden op zes punten, net als Arsenal dat thuis met 4-2 te sterk was voor Leicester City. Bij de Gunners was Gabriel Jesus de grote man. De Braziliaan, deze zomer overgekomen van Manchester City, was goed voor twee doelpunten en twee assists.