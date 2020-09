Minister Slob grijpt in bij islamitische school Rotterdam

Minister Slob stelt een nieuwe interim-directeur aan bij het Avicenna College in Rotterdam. Op de islamitische middelbare school is het onrustig sinds het vertrek van rector en bestuurder Wim Littooij, eind vorige maand.

Littooij moest vertrekken van de raad van toezicht, nadat uit een onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten was gebleken dat hij zich "onzuiver" en "grensoverschrijdend" had gedragen. Er werd een waarnemend directeur aangesteld. Uit onvrede over het vertrek van Littooij heeft de helft van het personeel zich ziek gemeld.

Minister Slob liet een extern expert onderzoek doen. Die concludeert in zijn advies dat de waarnemend directeur moet vertrekken, omdat diens aanpak "onvoldoende de-escalerend" werkt. Een nieuwe interim-directeur moet zo snel mogelijk orde op zaken stellen.

Slob: leerlingen nu de dupe

Ook de leden van de raad van toezicht moeten per 1 oktober terugtreden, om "ruimte te maken voor noodzakelijke verbetering", zo staat in het advies.

Minister Slob en het waarnemend bestuur nemen de aanbevelingen over. Veel leerlingen krijgen door het conflict over het vertrek van Littooij nu geen les. "Dat leerlingen de dupe worden, is voor mij onacceptabel", schrijft Slob aan de Tweede Kamer. Volgens de minister vervult het Avicenna College "een belangrijke rol in het Rotterdamse onderwijsveld".

Doorstart Ibn Ghaldoun

Het Avicenna College ontstond in 2014 als doorstart van de Ibn Ghaldoun-school, die failliet ging na examenfraude door leerlingen. De school begon opnieuw met een andere naam en een nieuwe directie met Littooij aan het roer en gold lange tijd als voorbeeld van een succesverhaal.