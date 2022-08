Op zoek naar perfecte Statenlid, BBB bezig met megaklus

"We zoeken naar mensen die passen bij het BBB-familiegevoel en authentiek zijn". Zo vat partijvoorzitter Erik Stegink van de BoerBurgerbeweging de criteria samen bij het selecteren van kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. De partij is bezig met grote klus: het samenstellen van kandidatenlijsten voor alle provincies. Vandaag sloot partijleider Caroline van der Plas in Zeeland een toer langs de provincies voorlopig af; in september volgt nog een bijeenkomst in Flevoland. De Tweede Kamerfractie (met Van der Plas als enige lid) wil zien wat voor vlees ze in de kuip heeft. Grote uitdaging Het vinden van nieuwe kandidaten is iets wat voor gevestigde partijen, met tal van lokale afdelingen, leden en netwerken al lastig kan zijn. Voor een nieuwe partij is het een nog grotere uitdaging. BBB heeft het tij mee, mede door het stikstofprotest dat aansluit bij de boodschap van de partij en door het mediagenieke Kamerlid Van der Plas. Nu BBB goed scoort in de peilingen is er ook een kans dat de partij veel kandidaten nodig zal blijken te hebben in de Provinciale Staten.

Wat is BBB voor een partij, en komen ze echt op voor boer én burger? Nieuwsuur publiceerde eerder dit artikel over de partij.

BBB zet er vol op in om in alle provincies te zijn vertegenwoordigd. "Daar staat veel te gebeuren op stikstofgebied", benadrukt Van der Plas, die erop wijst dat de Staten ook de Eerste Kamer kiezen. Als BBB daarin komt, denkt ze dat het kabinet er niet omheen kan om ook met haar partij te onderhandelen. Al lang bezig met voorbereiding Van der Plas is niet bang dat ze volgend jaar maart verrast wordt door de vraag: "Wat hebben we nu op de lijst staan?" BBB is vorig jaar oktober al begonnen met het zoeken van kandidaten en er is al een schifting geweest. De partij heeft mensen afgewezen en er zijn ook kandidaten die zichzelf hebben teruggetrokken. Van der Plas sluit niet uit dat er tussen nu en maart alsnog mensen afvallen. Ze benadrukt dat de kandidaten verschillende achtergronden hebben en niet alleen uit de agrarische hoek komen, maar bijvoorbeeld ook uit de zorg, het onderwijs en de financiële wereld. Ook zitten er voormalige wethouders en gemeenteraadsleden bij. Bestuurslid en lid van de selectiecommissie Jaspers erkent wel dat de meeste kandidaten geen politieke ervaring hebben. "Dat is spannend, maar iedereen is ergens moeten beginnen", zegt hij. De aspirant-Statenleden hebben cursussen gehad en discussiëren dan per regio met elkaar over wie er op de lijst zou moeten en hoe hoog. Daardoor hebben ze volgens de partijtop al een onderlinge band gekregen. Maar het bestuur houdt zeggenschap over de laatste screening, voor de definitieve lijsten aan de leden worden voorgelegd. BBB hoopt zo de teams stevig te maken en tegelijk grote uitglijders te voorkomen.

Quote Je moet mensen vinden en selecteren, maar ze ook binnenhalen en opleiden. Mensen die problemen kunnen geven moet je vermijden. Henk Otten, Eerste Kamerlid Fractie-Otten