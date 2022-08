Vos verliest leiderstrui in Scandinavië, Ludwig slaat dubbelslag in koninginnenrit

Cecilie Ludwig heeft in de vijfde rit van de Ronde van Scandinavië de macht gegrepen. De Deense won de enige etappe waarin grote verschillen gemaakt konden worden, in een sprint tegen Lippert.

Vos is nu teruggezakt naar de dertiende plek in het algemeen klassement. Bij de ploeg van Demi Vollering, tweede in de Tour de France deze zomer, was het alles hens aan dek vanochtend: drie rensters stapten niet op.

In de vierde etappe van de Ronde van Scandinavië een dag eerder kwam de Vollering ten val. De topfavoriet kwam er zonder al te veel kleerscheuren af maar uit voorzorg besloot de ploeg om de renster terug te trekken.

Ook haar ploeggenoten, Anna Shackley en Niamh Fisher-Black, stapten niet meer op nadat zij in diezelfde etappe ook tegen het asfalt waren gegaan. Zo bleef SD Worx met nog maar drie rensters over.