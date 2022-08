Turnsters naar knappe vierde plek in landenwedstrijd, goud voor ongenaakbaar Italië

De Nederlandse turnsters zijn op de Europese kampioenschappen in München op een knappe vierde plek geëindigd in de landenfinale. Het goud was voor het ongenaakbare Italië, dat voor het eerst sinds 2006 de Europese titel veroverde. De Italiaanse Asia D'Amato kwam als laatste op de vloer en kon er, in de wetenschap dat het goud bijna zeker binnen was, een galavoorstelling van maken voordat ze haar ploeggenoten in de armen viel. Groot-Brittannië werd tweede, voor thuisland Duitsland. Nederland begon op balk, het moeilijkste onderdeel, en bezette na drie niet al te hoge scores de achtste plaats. Hoewel er daarna op vloer drie prima oefeningen werden neergezet, bleef Oranje laatste.

Dankzij drie goede prestaties op sprong klom Nederland naar de vijfde plaats, en met de brug als laatste onderdeel voor de boeg wisten Vera van Pol, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman en reserve Shade van Oorschot dat er meer in zat. Afgelopen donderdag toonde Visser goede vorm op het onderdeel en ook nu wist zij te overtuigen. Ook Volleman en Van Pol scoorden beter dan tijdens de kwalificaties. Zo hield het trio Frankrijk achter zich, passeerde België en scoorde een vol punt meer én twee plaatsen hoger dan eerder deze week in de kwalificatie. Knappe prestatie De prestatie van Van Pol, Visser en Volleman op brug is knap te noemen. Vier maanden geleden bracht de nationale selectie een noodkreet naar buiten over de situatie in het huidige Nederlandse vrouwenturnen. Bekijk hieronder de reactie van turnbondscoach Jeroen Jacobs.

De reactie van turnbondscoach Jeroen Jacobs na de knappe vierde plek van zijn ploeg in de landenfinale. - NOS