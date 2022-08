Twee Nederlandse beachvolleybalkoppels in halve finales Pro Tour Hamburg

Twee Nederlandse mannenduo's zijn op het beachvolleybaltoernooi in Hamburg doorgedrongen tot de halve finales. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen in de kwartfinales eenvoudig van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava.

Stefan Boermans en Matthew Immers hadden iets meer moeite met hun tegenstanders en rekenden in drie sets af met Pablo Herrara en Adrián Gavira uit Spanje. Het duo Boermans/Immers won vorige maand nog goud op de Pro Tour Challenge (de opmaat voor de Pro Tour) in het Marokkaanse Agadir.

Vanavond halve finales

De halve finales worden vanavond gespeeld, om respectievelijk 19.00 uur en 20.00 uur komen de twee Nederlandse duo's in actie. Boermans en Immers nemen het in de eerste halve finale op tegen het Poolse duo Bryl/Losiak.

Daarna zijn Brouwer en Meeuwsen aan de beurt, zij strijden tegen de Duitsers Ehlers en Wickler om een plek in de finale in Hamburg. Het Duitse duo rekende in de kwartfinales al af met de Nederlanders Leon Luini en Ruben Penninga.