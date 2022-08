Taliban breken protest van vrouwen hardhandig op

De Taliban hebben een vreedzame betoging van vrouwen in Kabul op hardhandige wijze opgebroken. Tientallen vrouwen waren in de hoofdstad samengekomen om te demonstreren voor hun rechten. Talibanstrijders dreven de betogers uiteen door in de lucht te schieten, ook werden meerdere demonstranten geslagen.

De protestactie kwam twee dagen voordat het precies een jaar geleden is dat de Taliban opnieuw aan de macht kwamen. Op 15 augustus nam de extremistische groepering Kabul in, waarna vrouwenrechten steeds verder werden ingeperkt. De vrouwen droegen vandaag een banner bij zich met de tekst '15 augustus is een zwarte dag'.

Het was de eerste protestactie van vrouwen in maanden. Volgens Amnesty International worden vrouwen die vreedzaam tegen de onderdrukking demonstreren bedreigd, gearresteerd, vastgehouden en gemarteld.

In deze video is te zien hoe de Taliban in de lucht schieten en de vrouwen vervolgens wegrennen: