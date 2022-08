Twee vrouwen gewond door vallend glas uit reuzenrad Zandvoort, vier aanhoudingen

Twee vrouwen zijn gisteravond in Zandvoort lichtgewond geraakt toen zij werden geraakt door glas dat uit een reuzenrad viel. Vanwege het incident zijn vier mannen aangehouden.

Volgens de politie was het glas afkomstig van inzittenden uit één van de gondels van het reuzenrad. Het is niet duidelijk of het gaat om een drinkglas of bijvoorbeeld een fles, en of het glas opzettelijk naar beneden is gegooid of dat het een ongeluk was.

Nadat de 33-jarige vrouwen uit Amsterdam en Haarlem waren geraakt, probeerde één van hen foto's van de mannen te maken. De verdachten pakten daarop haar telefoon met geweld af. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. De afgepakte telefoon werd later op straat gevonden, meldt NH Nieuws.

Openlijke geweldpleging

Dankzij verklaringen van getuigen hield de politie later op de avond drie Amsterdammers (17, 19 en 24) en een Hoofddorper (19) aan. Zij zijn meegenomen naar het bureau waar ze worden verhoord. Onderzocht wordt of er sprake is van openlijke geweldpleging.

De vrouwen raakten beiden gewond aan een arm en zijn in het ziekenhuis behandeld. De politie is nog op zoek naar getuigen, in het bijzonder een getuige die heeft gezien hoe het glas uit de gondel is gevallen.