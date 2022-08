Bij absentie Lavreysen en Hoogland houdt Van Loon Oranje-eer hoog op sprint

Bekijk hieronder een reportage over Tijmen van Loon, die naast zijn wielercarrière politicologie studeert en mede door het ontbreken van Lavreysen en Hoogland de kans krijgt op de sprint.

De beste tijd kwam zaterdagochtend van de Brit Jack Carlin, die vorig jaar achter Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland olympisch brons pakte. De Nederlandse toprenners deden in München alleen mee aan de teamsprint, waarop ze vrijdagavond met Roy van den Berg een gouden medaille veroverden .

De 21-jarige Van Loon kwam in de kwalificaties tot de vijfde tijd (9,695). In de achtste finales, die zaterdagmiddag vanaf 17.30 uur live te zien zijn bij de NOS, wacht een duel met Rafal Sarnecki. De Pool eindigde in de kwalificaties als twaalfde.

De Nederlandse baanwielrenners hebben zaterdagochtend wisselend succes geboekt op de Europese kampioenschappen in München. Tijmen van Loon kan terugkijken op een goede dag, hij verzekerde zich van een plaats in de achtste finales op de sprint.

De 21-jarige baanwielrenner Tijmen van Loon rijdt bij de EK in München op de sprint, waarop de olympische kanonnen Lavreysen en Hoogland ontbreken. Hij is Europees kampioen bij de beloften én student politicologie. - NOS

Megens, die een verleden als darter heeft, kwam na vier kilometer uit op 4.15,460, de vijfde tijd in totaal. De finale gaat tussen Heinrich (4.08,995) en de Italiaan Davide Plebani (4.12,412).

Op de individuele achtervolging lag Brian Megens lang op koers om zich te plaatsen voor de strijd om een (bronzen) medaille, maar de Maastrichtenaar zag in de laatste rit de Duitser Nicolas Heinrich en de Brit Charlie Tanfield onder zijn tijd duiken.

De EK bij de NOS

De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport.

Zaterdag is er tussen 17.00 en 20.25 uur op NPO 2 aandacht voor het baanwielrennen en zwemmen. Tussen 14.00 en 15.40 uur is er een livestream met de teamfinale van de vrouwen in het turnen.