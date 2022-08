Holland Acht pakt zilver na inhaalrace, ook dubbeltwee en vier-zonder op tweede plek

De dubbeltwee bestaande uit Roos de Jong en Laila Youssifou hield achter de oppermachtige Roemeense boot nog net Italië achter zich. De Jong won op de WK en de Spelen samen met Lisa Scheenaard brons. Dit jaar zit ze met Youssifou in de dubbeltwee en dat leidde al tot wereldbekeroverwinningen in Belgrado en Poznan.

Na 500 meter had het Nederlandse achttal zeven seconden achterstand op de leidende Britten en was het gat met nummer vier Duitsland vier seconden.

De samenstelling van de vier-zonder is sinds het wereldkampioenschap en de Olympische Spelen flink aangepast. De Graaf bleef als enige over en roeide dit seizoen met zijn nieuwe kompanen al naar de tweede plek op de wereldbeker in het Poolse Poznan.

De EK bij de NOS

