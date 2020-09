Forse kritiek oppositie, wel genoeg steun voor Ruttes EU-deal herstelfonds

Kamervoorzitter Arib, premier Rutte en GroenLinks-Kamerlid Van Ojik - ANP

In het debat in de Tweede Kamer over de EU-afspraken over het coronaherstelfonds heeft premier Rutte veel kritiek gekregen. Sommige partijen vinden dat hij te veel geld en macht heeft gegeven aan de EU, andere vinden dat hij zich te streng heeft opgesteld. Maar er zijn genoeg partijen die Rutte steunen. Dat zijn niet de PVV en Forum voor Democratie. Zij vinden dat Rutte ten onrechte heeft ingestemd met miljarden euro's voor de 'arme' lidstaten. De partijen kwamen met een motie van wantrouwen, die niet kan rekenen op een meerderheid. "Ik heb het helemaal gehad met deze premier", zei PVV-leider Wilders. "Het is om gek van te worden." Schuldenberg FvD-voorman Baudet vroeg zich af waarom de EU-landen gezamenlijk geld lenen om de problemen van de coronacrisis op te vangen, en niet ieder land voor zich. Het geleende geld komt voor een groot deel terecht bij landen als Spanje en Italië. "De United States of Europe zijn weer een stap dichterbij gekomen", zei hij. De SGP vindt dat de EU-landen de komende generaties met een "enorme schuldenberg" opzadelen. "En het terugbetalen van die schulden duurt tot 2058. 2058!" zei Kamerlid Bisschop. Ook 50Plus vindt de schuld die Nederland aangaat een groot probleem.

Wat hebben Nederland en de andere de EU-landen afgesproken? In het herstelfonds voor de gevolgen van de coronacrisis komt 750 miljard euro;

390 miljard is voor subsidies (giften), 360 miljard is voor leningen aan individuele landen;

de lening van 750 miljard euro die de EU-landen hiervoor afsluiten moet voor 2058 zijn afgelost;

de bijdrage van Nederland is vanaf 2028 zo'n 1 miljard euro per jaar, aflopend tot 0,8 miljard in 2058;

landen komen pas voor geld uit het herstelfonds in aanmerking als ze een goed plan hebben;

een lidstaat kan bezwaar maken tegen een subsidie of een lening aan een land ('aan de noodrem trekken');

naar de gewone begroting (defensie, innovatie, klimaat, landbouw etc.) gaat de komende jaren 1.074 miljard euro. Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Premier Rutte gaf toe dat hij water bij de wijn heeft moeten doen. Zo wordt een deel van het herstelfonds als giften of subsidies aan landen gegeven, in plaats van in de vorm van leningen. Rutte vindt dat toch verdedigbaar omdat Nederland er economisch veel last van zou hebben als het slecht gaat met Spanje en Italië. "En het is in het belang van Nederland als er een stabiele EU is, gezien de machtsblokken van de Verenigde Staten en China", zei hij. "Wij leven met ons kleine, welvarende land in een onzekere wereld. En wij kunnen het niet in ons eentje." Compliment Voor D66 had Rutte juist wat meer een 'pro-EU-gezicht' mogen laten zien. "Er gingen maanden van strijd aan vooraf", zei Kamerlid Sjoerdsma. "Maar de premier is over zijn schaduw heen gestapt en dat verdient een compliment." GroenLinks is ook "eigenlijk wel blij" met het herstelfonds. Maar Kamerlid Van Ojik heeft net als de PvdA wel kritiek op de harde en zuinige opstelling van Nederland in de onderhandelingen.

Waarom kreeg Rutte de bijnaam Mr. No? Nederland behoorde bij de groep landen die streng waren over het herstelfonds. Zij werden de 'zuinige landen' genoemd en kregen kritiek op hun harde opstelling. Minister Hoekstra gaf toe dat hij in de eerste onderhandelingsronden niet genoeg begrip had getoond voor de problemen van Italië en Spanje. Maar bij de onderhandelingen in juli was Rutte nog steeds streng. Hij kreeg de bijnaam Mr. No omdat hij nee bleef zeggen tegen de voorstellen tot hij voldoende zijn zin kreeg. Spanje en Italië waren niet blij met hem. In Duitsland kon Rutte juist rekenen op complimenten. Rutte en Hoekstra noemen hun behaalde onderhandelingsresultaat "aanvaardbaar". Er is genoeg geld voor landen die echt in nood zijn, maar de eisen zijn streng, En het herstelfonds is tijdelijk.