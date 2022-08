Lichamen gevonden in water Venlo en Gelderse Waal

In Venlo en in de Waal bij Dodewaard zijn twee lichamen uit het water gehaald. In het eerste geval is de toedracht nog onduidelijk, in Gelderland gaat het om een man die verdween tijdens het zwemmen. Ook in de Kennemerduinen in Noord-Holland wordt nog gezocht naar een vermiste zwemmer.

Het lichaam in Venlo werd vanochtend gevonden in het water bij de Maaskade in het centrum. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer. Een woordvoerder zegt tegen 1Limburg dat de politie rekening houdt met alle scenario's, uiteenlopend van een misdrijf tot een ongeval.

Duitser

Gisteravond laat werd het lichaam in de Waal gevonden. Het gaat volgens de politie om een 44-jarige man uit Duitsland, die sinds die middag vermist was.

Volgens Omroep Gelderland ging de man met een groep zwemmen bij een strandje bij Dodewaard. Toen de man rond 15.00 uur niet meer boven water kwam, werd alarm geslagen. Er werd een massale zoekactie gestart, met onder meer een politiehelikopter en brandweerboot.

Zoekactie naar vermiste zwemmer in Overveen

Vandaag wordt bij 't Wed in de Kennemerduinen, een natuurgebied in Overveen, ook verder gezocht naar een vermiste zwemmer. Gisteravond werd de man, die spoorloos verdween na het zwemmen, na een zoekactie met duikteams niet gevonden.

Vanwege de zoekactie is het voor bezoekers vandaag niet mogelijk om naar het gebied op en rond het strandje bij 't Wed te komen, meldt NH Nieuws.