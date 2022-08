Voor de vijfde dag op rij warmer dan 25 graden, hittegolf een feit

In De Bilt is vanochtend voor de vijfde dag op rij een temperatuur van 25 graden gemeten. Omdat het ook al drie keer meer dan 30 graden is geweest, is er officieel sprake van een hittegolf. Het is de dertigste landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen in 1901.

We zijn er. De 30ste landelijke #hittegolf is een feit, nu het voor de 5de dag op rij minstens 25 graden is geweest in De Bilt en we de 3 benodigde 30’ers al in de pocket hebben. pic.twitter.com/71kDG5nWh6

Gisteren was er regionaal al sprake van een hittegolf. Het weerstation Hupsel (in de Achterhoek) had met 30,1 graden de primeur. Daarna volgden nog meer plekken. Hittegolven komen landinwaarts veel vaker voor dan in de kustgebieden.

In 2020 was de laatste landelijke hittegolf, die dertien dagen aanhield. Negen dagen daarvan waren tropische dagen met ruim 30 graden. De langste hittegolf in De Bilt duurde achttien dagen en werd gemeten van 29 juli tot en met 15 augustus 1975.

Het warme weer houdt voorlopig nog aan. Morgen wordt het opnieuw ruim 30 graden in De Bilt, meldt Weerplaza. De dagen daarna neemt de buienkans toe, maar blijft de temperatuur wel nog boven 25 graden uitkomen. Weerplaza verwacht aan het eind van volgende week een middagtemperatuur van rond de 23 graden.

Waarom is de temperatuur in De Bilt bepalend? We legden het eerder uit in deze video: