Eerste Kamer wil meer zeggenschap bij coronamaatregelen

De Eerste Kamer heeft kritiek op het ontwerp voor een nieuwe coronawet van het kabinet. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer en ligt voor advies bij de Raad van State, maar een meerderheid van de senaat heeft nu al een kritische brief gestuurd aan minister Kuipers van Volksgezondheid. Partij voor de Dieren-senator Nicolaï bevestigt een bericht uit Trouw dat hij de brief heeft opgesteld en een van de ondertekenaars is.

Tijdens de coronapandemie werkte het kabinet steeds met tijdelijke wetten, die de basis vormden voor allerlei maatregelen. Die wetten zijn inmiddels van de baan; de Eerste Kamer stemde in mei tegen een vijfde verlenging. Kuipers komt binnenkort dus met een wet voor een meer definitieve grondslag voor coronabeperkingen, zoals een mondkapjesplicht of afstand houden.

Een meerderheid van de senaat schrijft nu aan Kuipers dat de Eerste Kamer moet kunnen meepraten over het in werking stellen van zulke maatregelen. In het ontwerp dat nu bij de Raad van State ligt, is daarvan geen sprake.

Betekenisvolle zeggenschap

De ondertekenaars van de brief schrijven dat ze zich afvragen of "betekenisvolle zeggenschap van de Eerste Kamer voldoende is geregeld".

De brief aan de minister is ondertekend door alle oppositiefracties in de senaat, behalve de SGP. Samen hebben die fracties een meerderheid van 41 van de 75 zetels. De nieuwe wet van Kuipers kan alleen doorgaan als daarvoor steun is in beide Kamers.