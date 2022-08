Steenbergen is na drie keer goud nog niet klaar en is ronde verder op 200 vrij

Ook Imani de Jong plaatste zich voor die halve finales, die voor zaterdagavond op het programma staan. De 20-jarige De Jong zwom de vierde tijd (1.59,57). Silke Holkenborg was tiende, maar omdat er maximaal twee zwemsters per land doorgaan, viel zij toch buiten de boot. Ook Janna van Kooten schopte het niet tot de volgende ronde.

De Nederlandse zwemploeg heeft bij de EK in Rome zaterdagochtend vijf halvefinaleplaatsen bemachtigd. Marrit Steenbergen, die vrijdagavond Europees kampioene werd op de 100 meter vrije slag en in totaal al drie gouden medailles in de wacht heeft gesleept, ging als zesde door naar de halve finales van de 200 meter vrij (2.00,01).

De EK bij de NOS

De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport.

Zaterdag is er tussen 17.00 en 20.25 uur op NPO 2 aandacht voor het baanwielrennen en zwemmen. Tussen 11.40 en 13.42 uur is het roeien via een livestream te volgen en tussen 14.00 en 15.40 uur is er een livestream met de teamfinale van de vrouwen in het turnen.