Feyenoord-aanwinst Dilrosun wil eerst Kuip laten trillen en daarna terug in Oranje

Zaterdagavond speelt Dilrosun voor het eerst in De Kuip, waar Feyenoord het opneemt tegen sc Heerenveen. En hoewel het stadion nieuw voor hem is, weet de aanvaller wat hij ongeveer kan verwachten.

Op 24-jarige leeftijd kende Javairô Dilrosun vorige week een eredivisiedebuut om nooit te vergeten. Met een prachtig schot (of was het toch een voorzet?) scoorde de aanvaller van Feyenoord tijdens de 5-2 zege op Vitesse .

Javairô Dilrosun verheugt zich op zijn eerste thuiswedstrijd in De Kuip. De aanvaller van Feyenoord hoopt in de toekomst ook weer voor Oranje te spelen. - NOS

"Nu is het aan mij om goede prestaties neer te zetten. Ik wil dit seizoen veel goals maken en bij veel goals betrokken zijn. Elke week moet ik weer beter zijn dan de week ervoor. En wie weet kom ik dan ooit weer in het Nederlands elftal."

Het ongelukkige moment blijft Dilrosun achtervolgen. "Elke keer als je over Javairô praat, dan praat je over dat moment, de blessure bij het Nederlands elftal", zegt hij.

Maar de meeste mensen in Nederland zullen Dilrosun toch vooral kennen van die ene interland in 2018 tegen Duitsland. Die wedstrijd duurde voor Dilrosun slechts twintig minuten. De invaller raakte geblesseerd en moest weer gewisseld worden.

Dilrosun speelde nooit eerder in de eredivisie. Hij verliet de jeugdopleiding van Ajax als vijftienjarige om zijn geluk te beproeven bij Manchester City. Vier jaar later pikte de Duitse club Hertha BSC hem op. In de Bundesliga maakte Dilrosun zijn profdebuut. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Bordeaux.

Over het WK in Qatar dat over drie maanden begint, wil Dilrosun niet hardop nadenken. "Ik wil niet zeggen dat ik nu dicht bij Oranje zit. De laatste paar jaar heb ik er niet bij gezeten, ook niet in de voorselectie."

