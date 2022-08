Brand in Cubaanse olieopslag geblust, vier dodelijke slachtoffers gevonden

Een week na de explosie in een brandstofdepot in het noorden van Cuba heeft de brandweer het vuur geblust. Wel wordt er rekening mee gehouden dat er nieuwe brandhaarden ontstaan. Er zijn tot nu toe vier dodelijke slachtoffers aangetroffen. Naar veertien vermisten wordt nog gezocht op het terrein.

De brand in de opslag in de kustplaats Matanzas, 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Havana, brak vorige week vrijdag uit door een blikseminslag. Ondanks de inzet van blushelikopters, -boten en -vliegtuigen en specialistische teams uit Mexico en Venezuela kon niet worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere tanks. In totaal raakten vier van de acht tanks beschadigd.

Ongeveer 130 mensen zijn na de brand in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren werden daar nog 22 mensen behandeld. Bij het blussen van de brand zijn zeker twee brandweerlieden omgekomen.

Elektriciteitstekort Cuba

De tanks bevatten Cubaanse ruwe olie en geïmporteerde zware stookolie, die voornamelijk wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Door de brand zijn belangrijke energiereserves van het land verteerd. Een nabijgelegen stroomcentrale moest ook worden stilgelegd omdat er een tekort aan koelwater ontstond door de brand.

De stroomvoorziening op het eiland was ook voor de brand al gebrekkig. De regering had eerder gewaarschuwd dat het land deze zomer te maken zou krijgen met geplande stroomuitval vanwege het elektriciteitstekort.