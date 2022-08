'Chemisch afval in Poolse rivier waarin duizenden dode vissen werden gevonden'

In de rivier de Oder zijn volgens de Poolse premier Morawiecki waarschijnlijk "grote hoeveelheden" chemisch afval gedumpt. In de rivier, die stroomt in Tsjechië, Polen en Duitsland, zijn de afgelopen tijd duizenden dode vissen aangetroffen.

Nog altijd wordt gezocht naar de exacte oorzaak van de massale vissterfte. Eind juli werden in het zuidwesten van Polen voor het eerst grote aantallen dode vissen aangetroffen in de rivier. Later werden ook dode vissen gevonden in het Duitse deel van de rivier. Volgens de Poolse autoriteiten werden tot en met donderdag 10 ton dode vissen uit de Oder gehaald. Voor de opruimwerkzaamheden werden ook militairen ingezet.

"Grote hoeveelheden chemisch afval zijn waarschijnlijk in de Oder gedumpt en de daders waren zich volledig bewust van de risico's en consequenties", zei Morawiecki gisteren. Polen is op zoek naar de daders, die volgens de premier "streng zullen worden gestraft".

Onderzoek naar kwik

Ook de Duitse autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van de vissterfte. Er wordt onder meer onderzocht of er kwik in het water zit. De minister van Milieu van de Duitse deelstaat Brandenburg zegt dat er op dit moment nog geen eenduidige oorzaak te noemen is. Wel had het water een sterk verhoogd zoutgehalte, blijkt uit eerste onderzoeken. De komende week moet meer duidelijk worden over de aanwezigheid van zware metalen in het water.

Zowel in Polen en Duitsland wordt gesproken over een dreigende milieuramp. Gevreesd wordt dat het nog jaren duurt voordat de rivier is hersteld.