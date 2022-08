Ruzies, intimidaties en onrust: wat gebeurt er allemaal bij FC Barcelona?

Bij FC Barcelona is altijd wel iets aan de hand, maar zo onrustig als de aanloop naar het eerste competitieduel met Rayo Vallecano, vanavond om 21.00 uur, is het zelden geweest. Wat gebeurt er toch allemaal met Frenkie de Jong? Hoelang is Memphis Depay nog in een Barcelona-shirt te zien? En waarom lukte het pas op het laatste moment om topaankopen als Robert Lewandowski en Raphinha speelgerechtigd te krijgen?

Wat gebeurt er toch allemaal met Frenkie de Jong? Frenkie de Jong is beland in een lelijk moddergevecht met de clubleiding. De Jong, die eerder al instemde met een uitgestelde betaling van 18 miljoen euro van zijn salaris, is door Barcelona voor het blok gezet: hij moet akkoord gaan met een salarisverlaging, of hij moet meewerken aan een lucratieve transfer. Maar de populaire middenvelder wil gewoon in Barcelona blijven, volgens de voorwaarden die in zijn contract staan. Voorzitter Laporta doet in de media alsof hij De Jong graag wil houden, maar wijst ook telkens op diens hoge honorarium.

Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona - Getty

Achter de schermen lijkt ondertussen alles uit de kast te worden getrokken om De Jong voor een forse transfersom naar de uitgang te bewegen, volgens de laatste berichten richting Chelsea. Zo dook vorige week ineens het bericht op dat het vorige bestuur zich schuldig zou hebben gemaakt aan criminele praktijken bij de contractverlenging van De Jong in oktober 2020. Volgens het sportmedium The Athletic zou Barcelona De Jong per brief hebben laten weten dat het zijn contract daarom nietig zou willen verklaren. 'Frenkie is belangrijk' Trainer Xavi Hernández ging op de persconferentie aan de vooravond van het duel met Rayo Vallecano kort in op de situatie van De Jong. "Voor mij is Frenkie erg belangrijk en momenteel is hij onderdeel van de ploeg", herhaalde Xavi wat hij al de hele tijd zegt. "Maar we moeten afwachten tot het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus. We weten van veel spelers niet wat er tot dan nog kan gebeuren..."

Frenkie de Jong voor het oefenduel met PUMAS - AFP

De situatie rond De Jong houdt de gemoederen danig bezig. Bij de jaarlijkse oefenwedstrijd om de Joan Gamper-trofee zette Xavi hem vorige week op de bank, maar maakte De Jong wel indruk bij zijn invalbeurt: hij scoorde en werd luid toegejuicht. Woensdag werd De Jong bij aankomst bij het trainingscomplex juist uitgejouwd door een groepje fans. "Verlaag je salaris!", werd hem toegebeten. Kritiek op Barcelona In Nederland kijkt iedereen verbaasd naar de soap rond De Jong. "Ze moeten zich kapot schamen bij Barcelona. Er moet toch een keer iemand opstaan die het voor de spelers opneemt?", zei Rafael van der Vaart zondag nog in Studio Voetbal.

In Studio Voetbal wordt de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona besproken. De Spaanse club gaf talloze miljoenen uit en wil de middenvelder nu kwijt vanwege zijn torenhoge salaris. - NOS

Maar ook in Spanje klinkt kritiek. José Félix Díaz, columnist van sportkrant Marca, schreef deze week dat De Jong een gang naar de rechter zou moeten overwegen, aangezien hij van binnen en buiten de club wordt geïntimideerd. "De Jong, onberispelijk in zijn gedrag, heeft de enorme fout gemaakt om te eisen wat er in zijn contract staat. Nu wordt hij lastiggevallen als gevolg van een mediacampagne die door de club zelf is gelanceerd of gesuggereerd."

Hoelang draagt Depay nog het Barcelona-shirt? Voor Memphis Depay lijken de dagen bij Barcelona geteld. Met de komst van Lewandowski en Raphinha, de contractverlenging van Dembélé en de terugkeer van Ansu Fati lijkt er weinig speeltijd in het verschiet te liggen, hoewel de aanvaller het in de voorbereiding alleraardigst deed. Van zijn rugnummer 9 moest hij al afscheid nemen. Dat shirt hangt nu om de schouders van Lewandowski. Depay krijgt er het legendarische rugnummer 14 voor terug, maar of hij dat shirt veel zal dragen? De kans lijkt groot dat Depay naar de Serie A zal verkassen. Volgens de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano is Depay in ieder geval dicht bij een akkoord met Juventus.

Lewandowski en Raphinha op het nippertje speelgerechtigd Het lukte Barcelona vrijdagavond pas op het allerlaatste moment om topaankopen Lewandowski (45 miljoen euro), Raphinha (58 miljoen euro) en de transfervrije Andreas Christensen en Franck Kessié speelgerechtigd te krijgen, net als Ousmane Dembélé en Sergi Roberto van wie het contract werd vernieuwd.

Robert Lewandowski heeft gescoord tegen PUMAS - AFP